На закупку иностранных лекарств для детей выделят 22 млн рублей

Правительство РФ выделит до 22 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее поручение, сообщает РИА Новости.

В сентябре сообщалось, что Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Распоряжение также даст право оперативно поставлять препараты, которые пока не производятся в России. Среди них - мидазолам в 10 лекарственных формах, клобазам, фенобарбитал и диазепам.

Напомним, правоохранительные органы не раз предъявляли претензии к гражданам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Зачастую уголовные дела по этим фактам не возбуждались, либо закрывались после проверки.