"Ямалкоммунэнерго" получила прокурорское представление из-за позднего устранения аварии на теплосетях

В Пуровском районе глава местного филиала "Ямалкоммунэнерго" получил прокурорское представление за то, что его сотрудники вовремя не отправились устранять аварию на теплосетях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В 9.30 8 января от жителя одного из домов в Тарко-Сале заявил в аварийно-диспетчерскую службу филиала "Тепло" "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе о порыве на принадлежащих компании транзитных сетях теплоснабжения. Бригада, которая должна была устранить нарушения, отправилась на место только через сутки после поступления заявки.

Порыв устранен, однако бездействие организации привело к образованию массивной ледяной глыбы на месте аварии. Это могло привести к более тяжким последствиям – теплотрасса могла промерзнуть, жители могли остаться без отопления. 13 января директору филиала "Ямалкоммунэнерго" внесено представление. Его рассмотрение контролирует прокуратура района.