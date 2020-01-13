25 Июля 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

"Ямалкоммунэнерго" получила прокурорское представление из-за позднего устранения аварии на теплосетях

В Пуровском районе глава местного филиала "Ямалкоммунэнерго" получил прокурорское представление за то, что его сотрудники вовремя не отправились устранять аварию на теплосетях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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В 9.30 8 января от жителя одного из домов в Тарко-Сале заявил в аварийно-диспетчерскую службу филиала "Тепло" "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе о порыве на принадлежащих компании транзитных сетях теплоснабжения. Бригада, которая должна была устранить нарушения, отправилась на место только через сутки после поступления заявки.

Порыв устранен, однако бездействие организации привело к образованию массивной ледяной глыбы на месте аварии. Это могло привести к более тяжким последствиям – теплотрасса могла промерзнуть, жители могли остаться без отопления. 13 января директору филиала "Ямалкоммунэнерго" внесено представление. Его рассмотрение контролирует прокуратура района.

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"Ямалкоммунэнерго" получила прокурорское представление из-за позднего устранения аварии на теплосетях

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Теги: Ямалкоммунэнерго, авария, Тарко-Сале



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