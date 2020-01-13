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Происшествия Курганская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Источником взрыва, от которого погиб ребенок в Кургане летом прошлого года, был не телефон

Взрыв в квартире на первом этаже в доме №10 на улице Тельмана в Кургане, в результате которого погиб ребенок, произошел не из-за сотового телефона - этой информацией с Накануне.RU поделился источник в правоохранительных органах Курганской области.

Ранее сообщалось, что в руках мальчика Ильи взорвался телефон, который он якобы нашел на улице и принес домой.

"Эта версия отпала почти сразу. Про телефон рассказывали соседи, на самом деле не было никакого телефона", - отметил силовик.

Также местные СМИ рассматривали версию срабатывания самодельного взрывного устройства, которого, как оказалось, также не было.

"Там произошел взрыв устройства, которое вполне легально можно приобрести в магазине. То есть это никакой не "самопал". Что это за устройство - я сказать не могу, пусть официальные комментарии дает Следственный комитет. Главным подозреваемым по уголовному делу проходит сейчас дедушка погибшего ребенка, это он принес в дом этот предмет, который взорвался. Насколько мне известно, там "уголовка" возбуждена по ст. 109 УК РФ", - пояснил наш источник.

В СУ СК России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что детали расследования уголовного дела не разглашаются в интересах следствия.

Одна из соседок погибшего ребенка Татьяна сообщила Накануне.RU, что во дворе и в доме еще очень долго обсуждали взрыв и гибель мальчика, однако родственники ребенка на эту тему разговаривать с соседями не хотят.

"Их можно понять, погиб мальчик. Погиб, наверное, от неосторожности собственной, но он же ребенок. Тут вина тех, кто допустил наличие в доме такой штуки, которая взорвалась и убила Илюшу. Я уже давно не видела его родни. Может, уехали куда, не знаю, врать не буду", - отметила Татьяна.

Напомним, инцидент произошел утром 3 июля прошлого года. В результате взрыва в квартире неизвестного устройства скончался несовершеннолетний мальчик.

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Источником взрыва, от которого погиб ребенок в Кургане летом прошлого года, был не телефон

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Теги: ребенок, мальчик, Западный, Курган, взрыв, гибель, смерть, СК



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