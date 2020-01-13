В Екатеринбурге суд заблокировал 15 сайтов, где торговали снюсами

В Екатеринбурге по решению суда заблокированы интернет-сайты по реализации снюсов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе мониторинга в Сети было выявлено 15 сайтов, на которых размещена информация о продаже сосательного табака с высоким содержанием никотина - так называемых снюсов. Между тем, оптовая и розничная торговля снюсами запрещена, а реализация таких веществ дистанционным способом является незаконной.

Прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга обратился в суд с заявлениями о блокировке сайтов. В настоящее время доступ к данным ресурсам заблокирован, а вся информация изъята из публичного доступа.

Напомним, в конце прошлого года свердловский Роспотребнадзор обратился к уральцам с просьбой сообщать о местах торговли снюсами. В результате из магазинов Екатеринбурга изъяли 9 тысяч упаковок, все они были уничтожены.