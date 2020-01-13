Строительство пермского зоопарка приостановлено до устранения подрядчиком нарушений

Строительство пермского зоопарка приостановлено в связи с выявленными нарушениями. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

"30 декабря инспекция Госстройнадзора выдала краевому УКСу предписание о необходимости приостановки генеральным подрядчиком строительства шести вольеров, при возведении которых были допущены нарушения. "РЖДстрой" должно устранить недостатки и только после этого завершить строительство вольеров: для белых медведей (2 вольера), ночных животных, барса, леопарда, птиц", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Министр строительства Андрей Колмогоров отметил, что такие меры приняты, чтобы не допустить новых ошибок и построить вольеры, соответствующие всем необходимым нормам.

Добавим также, что сейчас пермский арбитраж рассматривает два иска УКСа к "РЖДстрой". Первый касается возврата стоимости демонтажных работ на объекте, второй- штрафных санкций за нарушения при строительстве ряда конструкций. Общая сумма требований - 1,6 млрд руб. Требования объединены в одно производство.