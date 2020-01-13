Крушение самолета Ту-154 под Сочи: Мосгорсуд пересмотрит дело о компенсациях

Второй Кассационный суд общей юрисдикции обязал Мосгорсуд пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исковых требований родственников погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154, которая произошла в 2016 году.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат родственников погибших Игорь Трунов.

По его словам, в жалобе потерпевшие просят отменить решение Мещанского суда об отказе в требованиях 81 истца.

Напомним, ранее Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление родственников погибших в авиакатастрофе на сумму свыше 2 млрд руб. Иск, как сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов, подан против Страховой Компании "СОГАЗ", перестраховщика MS Amlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны.

В "СОГАЗе", однако,убеждены, что полностью выполнили обязательства по выплате компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе военного Ту-154, летевшего 25 декабря 2016 года из Москвы в Сирию .

Самолет рухнул в Черное море после промежуточной посадки в Сочи. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

Сообщалось, что 78 представителей погибших в авиакатастрофе требуют компенсации в большем размере. Всего, как сообщали в СКР, потерпевшими по делу были признаны 156 человек.