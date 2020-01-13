Отравлением детей в детсаду Челябинска занялся Следственный комитет

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления детей в детском саду №444 Челябинска.

"В ходе доследственной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, количество детей, поступивших в лечебные учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Южному Уралу.

Сейчас садик уже вновь работает. Напомним, родители детей обратились в больницы с жалобами на отравление: у малышей наблюдались слабость и рвота. Как предполагали родители, дело было в некачественных продуктах.

В комитете по делам образования Челябинска, ссылаясь на данные управления Роспотребнадзора по Челябинской области, сообщили Накануне.RU, что на данный момент точные причины произошедшего еще устанавливаются. Предварительной причиной заболевания детей является вирусная кишечная инфекция.