Около половины нынешних депутатов Госдумы не переизберутся в 2021 году – эксперты

Политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили восьмой интегральный рейтинг эффективности депутатов Госдумы по итогам 2019 года. В этот раз эксперты ввели новый критерий оценки – переизбираемость парламентариев. Все они по коэффициенту переизбираемости были разделены на три группы – с высокой, средней и низкой вероятностью переизбрания в предстоящую думскую кампанию. Выяснилось, что до половины действующих депутатов могут не переизбраться, так что политологи предсказывают значительные изменения в структуре следующей думы.

"Даже если сейчас депутаты начнут пытаться исправить ситуацию, работать, то состав все равно сильно изменится. Например, если мы говорим о "Справедливой России" – у них до 60% фракции может обновиться. А если будет такая сменяемость людей, то уже встает вопрос – сможет ли сама партия пройти 5-процентный барьер? Сейчас активно возникают новые партии, проекты, набирают активность уже существующие, та же "Родина", "Коммунисты России". Выборы не терпят пустоты", - пояснил рейтинг журналистам Алексей Мартынов.

"Зеленых" депутатов очень мало, "красных" гораздо больше. Источник: deputat.club

Эксперты считают, что новая Госдума будет структурно отличаться от нынешней, например, в ней может быть уже не четыре парламентских партии, а больше. Они также заметили и другой тренд: в этот раз партии начали предвыборную кампанию гораздо раньше, чем в предыдущие разы: "Фактически кампания уже стартовала. Риторика у многих партий, например, у "Единой России" и КПРФ, уже на нынешних съездах становится предвыборной, хотя до выборов еще около полутора лет".