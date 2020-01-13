Около половины нынешних депутатов Госдумы не переизберутся в 2021 году – эксперты

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Строительство домов в Екатеринбурге на http://remont.youdo.com/building/home/geo/ekaterinburg/.
Расценки на утепление потолка на http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/ceilings/price/.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/roofing/karnizy/, подробное описание.



Политика В России Москва
Государственная дума, Госдума, депутаты (2019) | Фото: Пресс-служба Госдумы

Около половины нынешних депутатов Госдумы не переизберутся в 2021 году – эксперты

Политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили восьмой интегральный рейтинг эффективности депутатов Госдумы по итогам 2019 года. В этот раз эксперты ввели новый критерий оценки – переизбираемость парламентариев. Все они по коэффициенту переизбираемости были разделены на три группы – с высокой, средней и низкой вероятностью переизбрания в предстоящую думскую кампанию. Выяснилось, что до половины действующих депутатов могут не переизбраться, так что политологи предсказывают значительные изменения в структуре следующей думы.

"Даже если сейчас депутаты начнут пытаться исправить ситуацию, работать, то состав все равно сильно изменится. Например, если мы говорим о "Справедливой России" – у них до 60% фракции может обновиться. А если будет такая сменяемость людей, то уже встает вопрос – сможет ли сама партия пройти 5-процентный барьер? Сейчас активно возникают новые партии, проекты, набирают активность уже существующие, та же "Родина", "Коммунисты России". Выборы не терпят пустоты", - пояснил рейтинг журналистам Алексей Мартынов.

Коэффициент переизбираемости депутатов Госдумы за 2019 год.|Фото: deputat.club

"Зеленых" депутатов очень мало, "красных" гораздо больше. Источник: deputat.club

Эксперты считают, что новая Госдума будет структурно отличаться от нынешней, например, в ней может быть уже не четыре парламентских партии, а больше. Они также заметили и другой тренд: в этот раз партии начали предвыборную кампанию гораздо раньше, чем в предыдущие разы: "Фактически кампания уже стартовала. Риторика у многих партий, например, у "Единой России" и КПРФ, уже на нынешних съездах становится предвыборной, хотя до выборов еще около полутора лет".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Около половины нынешних депутатов Госдумы не переизберутся в 2021 году – эксперты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: переизбираемость, госдума, думская кампания, выборы 2021, прогноз экспертов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров