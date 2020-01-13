Счетная палата подвела первые итоги реализации нацпроектов: в образовании и экологии данные удручают

Счетная палата (СП) РФ обнародовала промежуточные результаты анализа реализации семи нацпроектов по состоянию на ноябрь 2019 года, выявив основные недостатки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 28 декабря 2019 года исполнение расходов на реализацию нацпроектов составило 88%, меньше всего - на проект "Цифровая экономика" (53,6%) и "Экология" (61,7%).

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" не содержит мероприятий, направленных на утверждение субъектами РФ нормативов, обеспечивающих требования безопасности автомобильных дорог, как это определено указом президента РФ от 7 мая 2018 года. При этом в нем поставлена задача увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50% к 2024 году, но 21 субъект РФ не сможет достигнуть данный показатель, их доля автомобильных дорог в нормативном состоянии составит от 25% до 49% (Саратовская область - 25%, Архангельская область - 29%, Тверская область - 34% и др.). В крупнейших городских агломерациях доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 85%.

Также паспортом нацпроекта оценка технического состояния автодорог производится только по показателям ровности и наличия дефектов, но не учитывается ряд требований к транспортно-эксплуатационным показателям для обеспечения безопасности дорожного движения (коэффициент сцепления автомобиля с дорожным покрытием, наличие разметки, дорожные знаки, показатели видимости и др.). То есть параметры нацпроекта лишь частично направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения.

В семи субъектах РФ доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2019 года снизилась. Кроме того, нацпроектом предусмотрено снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 годом, но в ряде субъектов наблюдается появление новых мест концентраций ДТП.

На 1 января 2019 года общая протяженность автомобильных дорог в России составляла 1 млн 529 тыс. км, из них федерального значения – 54 тыс. км, регионального или межмуниципального – 510 тыс. км, местного значения – 965 тыс. км.

В рамках нацпроекта "Культура" создано и отремонтировано 159 объектов организаций культуры, реализованы все 10 запланированных на 2019 год всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, проведены другие мероприятия. Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку 8 тыс. книжных памятников.

При этом расходы на культуру и кинематографию с учетом нацпроекта запланированы в 2019 году на уровне 0,57% ВПП, что почти в 3 раза ниже показателей Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года. Отмечается, что показатели этого нацпроекта не позволяют оценить "культурное развитие общества", поскольку имеют чисто количественный характер.

Анализ нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" показал, что роста численности занятых в сфере МСП нет, о чем Накануне.RU писало ранее. Не сформирована также система стратегического целеполагания в сфере МСП.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на повышение квалификации трудовых ресурсов, формирование управленческого резерва на региональном уровне, поддержку занятости населения в регионах. В нем участвуют 36 регионов (планировалось 29). Проблема нацпроекта проста - даже его реализации может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить достижение национальной цели по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира.

Большая часть показателей нацпроекта не характеризует социально-экономический эффект и носит абстрактный характер. Например, отсутствует один из важнейших показателей производительности труда – количество продукции в единицу времени, что не соответствует международной практике и затрудняет международные сопоставления. Это удивительно, так как игнорирует само определение производительности. Анализ же показывает, что рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже 5% в год к 2024 году может являться следствием не только реализации нацпроекта, но и других форм господдержки.

Нацпроект "Наука", как указывается в паспорте проекта, оказывает влияние на достижение 6 из 9 национальных целей развития России на период до 2024 года, но он во многом не согласован с другими стратегическими документами. Также состав целевых и дополнительных показателей нацпроекта недостаточен для объективной оценки достижения его целей. При этом отмечается, что наибольший вклад нацпроект вносит в достижение цели по ускорению технологического развития России и увеличению количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

В анализе нацпроекта "Образование" приводится ряд выполненных и запланированных результатов, но большинство из них носят отчужденный от качества образования характер, то есть отчасти направлены "в пустоту". Об этом говорят названия ряда федеральных проектов, реализуемых в рамках нацпроекта: "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования", "Социальные лифты для каждого". Отчет приводит массу данных по реализации нацпроекта, но они просто не позволяют понять, как это влияет на образование.

При этом отмечается такой факт: по доле бюджетных мест на инженерные специальности Россия занимает первое место в мире, но у четверти абитуриентов средний балл ЕГЭ ниже 56 баллов, и лишь треть из них планирует работать по специальности. А у вузов остро стоит проблема возможности развиваться и модернизировать материально-техническую базу. Например, основные бюджетные ассигнования в сфере высшего образования направлены на текущие расходы - субсидии на выполнение госзаказа, из которых около 70% расходуются на зарплату. Затраты же на развитие вузов, их материально-технической базы составляют лишь 1-2%. Напомним, на днях СП раскритиковала региональные вузы.

Интересно, что в группе стран с высоким охватом высшим образованием у России самые низкие подушевой ВВП и производительность труда. То есть формально высокое образование у людей есть, а результата для экономики нет.

Кроме того, за 6 лет с 37% до 50% выросла доля выпускников 9-х классов. Это связано с тем, что профессиональное образование дает очень низкую прибавку к зарплате по сравнению с теми, кто окончил только школу, - около 14% по данным ВШЭ. То есть высшее или среднее специальное образование не дает практически никаких преимуществ в дальнейшем заработке. Перечисленные факты перевешивают те формальные результаты, которые достигаются в рамках нацпроекта "Образование".

Как сообщало Накануне.RU, СП выразила большое беспокойство экологической ситуацией в стране, охарактеризовав ее как неблагополучную: воздух очень загрязненный, мусор через 6 лет некуда будет выбрасывать, потепление климата идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, вечная мерзлота тает. Также загрязнены практически все реки страны, что обусловлено поступлением загрязнений со сточными водами. При этом 88% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются не очищенными до требуемого уровня.



Напомним, СП определила мониторинг нацпроектов одним из своих основных приоритетов.