FISU решила переименовать Универсиаду в Екатеринбурге

Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила переименовать соревнования, которые проводятся под ее эгидой. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как говорится в сообщении, отныне Универсиада, как зимняя так и летняя, будет называться Всемирными университетскими играми. Кроме этого, FISU презентовала свой новый логотип.

"Новая визуальная идентификация FISU отражает наше видение будущего", - прокомментировал президент организации Олег Матыцин.

Напомним, в начале этого года Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. В городе ведут подготовку к турниру, несмотря на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявлял, что в решении WADA о запрете России проводить спортивные соревнования не прозвучало тезиса про Универсиаду.