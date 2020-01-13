Свой пост покинул руководитель департамента соцполитики администрации Кургана

Из администрации Кургана уволился один из заместителей главы города - руководитель департамента социальной политики мэрии Игорь Постовалов, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации.

13 января Постовалов работает последний день. После его ухода временно исполнять обязанности главы департамента будет его заместитель Наталья Рычагова.

Куда именно переходит работать Постовалов - пока неизвестно.

В пресс-службе администрации добавили, что Постовалов уволился по собственному желанию.