25 Июля 2020
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Экономика В России Москва
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Банк России обязан понизить ключевую ставку еще хотя бы на 0,25% - Аксаков

В Госдуме ожидают, что совет директоров ЦБ России на заседании 7 февраля примет решение об очередном снижении ключевой ставки.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что Банк России не просто может, а "обязан" понизить ставку. "Есть все возможности для снижения ключевой ставки хотя бы на 0,25%", - сказал Аксаков журналистам в понедельник, 13 января. Он допустил, что при активном снижении ключевой ставки в 2020 году экономический рост может превзойти прогноз правительства (+1,7% - прим. ред.) и составить "2% и больше".

Напомним, в последний раз Банк России понижал ключевую ставку на 25 б.п. – до 6,25% годовых – 13 декабря 2019 года. Тогда ЦБ обосновал снижение замедлением инфляции "быстрее, чем прогнозировалось". "Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - комментировали тогда в ЦБ снижение ключевой ставки.

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Банк России обязан понизить ключевую ставку еще хотя бы на 0,25% - Аксаков

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Теги: банк россии, снижение ключевой ставки, анатолий аксаков,



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