ЕС не планирует вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Евросоюз не планирует вводить санкции против Ирана из-за катастрофы украинского самолета Boeing. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического источника в Брюсселе.

По его словам, признание Тегераном ответственности за этот инцидент стало шагом в верном направлении. Теперь необходимо получить результаты международного расследования.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский самолет. Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности и подчеркнул, что катастрофа произошла потому, что вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США.