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Экономика В России Москва
(2006) | Фото: НТВ

За полгода ипотечными каникулами воспользовалось менее 1% заемщиков – Госдума

С 31 июля 2019 года, когда начал действовать закон об ипотечных каникулах, возможностью отсрочить выплаты воспользовалось менее 1% заемщиков или около того, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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"Тысячи людей воспользовались новым законом, но это не миллионы конечно. А ведь у нас каждый год, по крайней мере, в 2017-2018 годах, количество заемщиков ипотечных увеличивалось на миллион", - рассказал Аксаков журналистам. По словам депутата, проблемы с применением ипотечных каникул связаны с трактованием случаев. Например, банки отказываются предоставлять ипотечные каникулы, когда заемщик формально не потерял работу и имеет приличную зарплату, но ее выплата задерживается. Аксаков отметил, что парламентарии дадут кредитным организациям "сигнал" на этот счет. Он также подчеркнул, что даже если бы каникулами воспользовались не тысячи, а только сотни или десятки человек, то это все равно было бы хорошо, поскольку "это судьбы людей, и каждая спасенная жизнь имеет значение". Он вспомнил ситуацию с заемщиками валютной ипотеки, которых было немного, но их истории стали резонансными и широко обсуждались, передает корреспондент Накануне.RU.

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За полгода ипотечными каникулами воспользовалось менее 1% заемщиков – Госдума

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Теги: ипотечные каникулы, анатолий аксаков, ипотека, кредитование, госдума



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