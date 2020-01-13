25 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
телефонный террорист (2016) | Фото:vk.com

Челябинским руководителям звонят и требуют деньги от имени главы города Натальи Котовой

В Челябинске мошенники звонят руководителям организаций якобы по поручению главы города Натальи Котовой и требуют перевести деньги на те или иные цели.

Об этом рассказал глава пресс-службы челябинской мэрии Владимир Сафонов в своем Telegram-канале.

Как отметил Сафонов, главному врачу одной из больниц Челябинска 13 января позвонил некий Алексей Николаевич Павлов и попросил перевести деньги в благотворительный фонд.

"Надеюсь, все понимают, что деньги уйдут мошенникам, а если кто не понимает, то я предупредил", - написал Сафонов.

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Челябинским руководителям звонят и требуют деньги от имени главы города Натальи Котовой

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Теги: мошенники, звонки, Наталья Котова, Владимир Сафонов, Челябинск



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