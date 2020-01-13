Уральский застройщик задержан в Испании по делу о крупном мошенничестве

Совладелец строительной компании Logic Development Захар Ивачев, которого также называют, предположительно, бывшим спонсором "Партии пенсионеров", задержан за границей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

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Как рассказал парламентарий в своем Facebook, ему пришел ответ на запрос из МВД России. В нем говорится, что 27 декабря прошлого года из НЦБ Интерпола Испании в российское ведомство поступила информация о задержании Ивачева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на территории данного государства. В тот же день о задержании фигуранта были проинформированы Генпрокуратура РФ и ГУ МВД по Свердловской области.

По данным Альшевских, следствие считает, что застройщик из Арамиля Захар Ивачев похитил десятки миллионов рублей у дольщиков. От российского правосудия бизнесмен пытался скрыться в Испании и был объявлен в международный розыск.

Ранее Генпрокуратура РФ требовала экстрадиции Ивачева.