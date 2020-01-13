На "Уралхиммаше" решили не вводить режим сокращенной рабочей недели

На свердловском ПАО "Уралхиммаш" заявили, что режим сокращенной рабочей недели на предприятии в январе вводиться не будет.

О том, что "Уралхиммаш" может перейти на четырехдневку, стало известно в ноябре прошлого года. Сообщалось, что данный график может быть введен с 13 января 2020 года - то есть с сегодняшнего дня.

Как сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью предприятия, данная мера изначально была превентивной. Согласно требованиям Трудового кодекса РФ, работодатель обязан уведомлять сотрудников об изменениях режима работы за два месяца. При этом от введения режима сокращенной рабочей недели можно впоследствии отказаться, что и произошло.

"В настоящее время в цехах ПАО "Уралхиммаш" изготавливаются заказы для предприятий атомной энергетики и нефтегазовой отрасли, а именно реакторное, емкостное и блочное оборудование по ранее заключенным контрактам. Также уже подготовлены и внесены предложения для участия в тендерах, время проведения которых было перенесено контрагентами с ноября-декабря 2019 года на первый квартал 2020 года", - сообщила официальный представитель предприятия Надежда Самарина.

Она пояснила, что в случае победы на данных тендерах "Уралхиммаш" будет обеспечен заказами до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что 35 тысяч рабочих Урала и Прикамья первыми в стране могут перейти на четырехдневку.