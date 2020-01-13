Хаджимба отказался вновь баллотироваться на пост президента Абхазии

Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии.

Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц, передает "Интерфакс".

Рауль Хаджимба подписал документ об отставке 12 января. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.

Напомним, 9 января в Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации президента, потребовав признать недействительными результаты прошедших в прошлом году президентских выборов. В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота.

После начавшихся протестов итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны.

Ранее Хаджимба заявлял, что намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах.