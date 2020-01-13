Убийственный фильм. В Тюмени пенсионер во время киносеанса пережил клиническую смерть

В Тюмени 79-летний пенсионер пережил клиническую смерть во время просмотра фильма в кинотеатре, сообщила Накануне.RU представитель пресс-службы "Станция скорой медицинской помощи" Ирина Бердюгина.

В 11.31 10 января на пульт медиков поступил вызов в один из кинотеатров – стало плохо 79-летнему зрителю. Приехавшие на место медики диагностировали у пациента клиническую смерть: пульс на крупных сосудах не прощупывался, дыхание отсутствовало.

Реанимация длилась 24 минуты. Сердце вновь забилось в полдень, через полчаса пострадавшего доставили в областную клиническую больницу №2. Сейчас он лечится в стационаре.