25 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Справились за выходные. Детсад №444 в Челябинске, в котором отравились дети, возобновил работу

ДОУ №444 в Челябинске возобновил свою работу в обычном режиме. Ранее семьи воспитанников детского сада обратились в городские больницы с жалобами на отравление: у детей наблюдались слабость и рвота. Как предполагали родители, дело было в некачественных продуктах.

В комитете по делам образования Челябинска, ссылаясь на данные управления Роспотребнадзора по Челябинской области, сообщили Накануне.RU, что на данный момент точные причины произошедшего еще устанавливаются. Предварительной причиной заболевания детей является вирусная кишечная инфекция.

В детском саду незамедлительно приняты меры, направленные на предотвращение возникновения подобных случаев. Так, 10 января 2020 г. издан Приказ "Об организации и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13).

Этим же днем в дошкольном учреждении была проведена дополнительная санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств, в том числе обработка игрушек и игрового оборудования, мебели, посуды, групповых, спальных помещений и туалетных комнат. 12 января дезинфекционной станцией Челябинска была проведена полная обработка учреждения. Также 12 января 2020 года проведена генеральная уборка ДОУ.

В настоящее время детский сад работает в обычном режиме.

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Справились за выходные. Детсад №444 в Челябинске, в котором отравились дети, возобновил работу

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Теги: детский сад, Челябинск, 444, отравление, инфекция



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Развитие сюжета:

Ранее 14.01.2020 15:56 Мск Причиной массового отравления воспитанников детсада в Челябинске стал норовирус
Ранее 13.01.2020 12:54 Мск Отравлением детей в детсаду Челябинска занялся Следственный комитет

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Ранее 12.01.2020 19:29 Мск В Челябинске в детском саду массово отравились дети

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