"Деньги из бюджета не потребуются". В Кургане на мемориале "Стена памяти" предлагают установить памятник Сталину

В Кургане в парке Победы на мемориале "Стена памяти" предлагают установить памятник Иосифу Сталину - с такой идеей выступили сразу несколько общественных организаций. Среди них - "Союз советских офицеров", "Дети войны", всероссийский женский союз "Надежда России", "Русский лад", а также зауральские коммунисты.

Как сообщил Накануне.RU секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Еремин, эта идея витала очень давно и к ней возвращаются практически каждый год.

"Даже наша первичная организация два года назад принимала такое решение - выйти с предложением об установке памятника Сталину. А здесь в связи со 140-летием вождя, которое отмечали 21 декабря прошлого года, была научно-практическая конференция и опять вернулись к этой идее. Организации "Союз советских офицеров", "Дети войны" и другие будут выходить с предложением к руководству Кургана и области, чтобы установить этот памятник", - отметил Еремин.

По его словам, после реконструкции парка Победы памятник очень хорошо сольется с общим архитектурным ансамблем "Стены памяти". Тем более, что в этом году страна будет отмечать 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне - установку памятника следует приурочить и к этому событию.

"Сейчас вот сделали реконструкцию парка Победы, там все четко и выдержанно, появились новые детские зоны, все красиво по стилистике. И вот это громадное сооружение (мемориал "Стена памяти" - прим.), этот архитектурный ансамбль - он великолепен сам по себе, и по содержанию - там дышит просто все именем Сталина. И если это называется парк Победы, то какая может быть победа без Сталина? Он поднял страну до такого уровня, что с ним не смогла справиться вся объединенная фашистская Европа. Вклад Сталина в Победу во Второй мировой войне фантастичен и не обсуждается", - пояснил коммунист.

Еремин отметил, что памятник просто необходим.

"Я смотрю на то, как его ценили современники. Те же соперники - Черчилль, Рузвельт - они о Сталине такие высочайшие слова говорили. Сейчас ведь молодежь просто не знает о нем - за последние 30 лет вырезали из памяти, до этого с 1956 года - то же самое. И сейчас сам Бог велел ему на месте быть - этому памятнику", - пояснил Еремин.

Пока никаких официальных писем ни к руководству Кургана, ни к руководству области не было - их еще предстоит составить. Но курганцы уже готовы вложить часть своих средств в общее дело.

"Уже люди нам пишут, деньги собираются сдавать на памятник, спрашивают: "Куда нести деньги?" И никакие бюджеты здесь не надо задействовать, деньги соберут люди", - отметил Сергей Еремин.

Корреспондент Накануне.RU решил спросить мнение самих горожан - что они думают об установке памятника Сталину в парке Победы. Из трех опрошенных ни один не высказался против.

"Это было бы логично, ведь вождь - великий руководитель уже давно несуществующей страны, но его вклад в Победу над Гитлером - это факт. Пусть сегодня американцы кричат при любой возможности, что это они выиграли войну. Идиоты! Они в последний момент подключились, да и то прятались за спинами друг друга и советских солдат. США потеряли во Второй мировой войне 418 тыс. человек, самые крупные потери для них были в Арденнской операции. Сколько потерял Советский Союз? Я вам скажу - 27 млн человек. И пусть не свистят "янки", - сообщил свою позицию историк по образованию, житель Кургана Сергей Кремнев.

"Пусть как угодно можно относиться к Сталину, но памятник здесь не помешает. Почему бы и нет?" - отметила местная жительница Галина Семенихина.

"Это будет дань памяти нас, потомков, к великому прошлому СССР, к заслугам вождя", - отметил Василий Соколов, житель города.

Как ранее сообщало Накануне.RU, партия "Коммунисты России" предложила установить на границе с Украиной памятник Сталину. Как заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, это стало бы ответом на намерение Украины поставить памятник нацистскому пособнику Степану Бандере в районе Конотопа. Ранее с таким предложением выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив: по его словам, памятник Бандере должен "смотреть на Кремль".