"Будут подарки даже последнему подлецу": экс-министр Алексей Улюкаев написал в тюрьме стихи
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет тюрьмы за взятки, написал стихи, посвященные Новому году, а также межличностным отношениям. Произведения бывшего чиновника, написанные в колонии, опубликовало агентство "Москва".
Первое посвящено Новому году в тюрьме:
"Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме - винегрет,
Значит, не четверть, и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое - больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит - не выкинуть слов из песен -
Бессмертный как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу".
Второе – более философское:
"От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти на полках.
Потом обрушить
Человек человеку - волк
Если забыть про душу!".