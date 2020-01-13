"Будут подарки даже последнему подлецу": экс-министр Алексей Улюкаев написал в тюрьме стихи

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет тюрьмы за взятки, написал стихи, посвященные Новому году, а также межличностным отношениям. Произведения бывшего чиновника, написанные в колонии, опубликовало агентство "Москва".

Первое посвящено Новому году в тюрьме:

"Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме - винегрет,

Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое - больше его частей),

И теперь по городам и весям

Ходит - не выкинуть слов из песен -

Бессмертный как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу".

Второе – более философское:

"От Платонова до Платона,

Потом обратно,

Рассуждения многотомные

Аккуратно

Расставляя на памяти на полках.

Потом обрушить

Человек человеку - волк

Если забыть про душу!".