После смерти ребенка из Нижнего Тагила, которого застрелил пьяный сосед, может быть возбуждено еще одно дело

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела после смерти ребенка из Нижнего Тагила, которого прошлым летом подстрелил пьяный сосед.

Напомним, инцидент произошел в начале августа: пьяный мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от "тарзанки" и одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ждал очереди покататься. Мальчика без сознания доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Медики заявляли, что операцию по извлечению пули делать нельзя, так как он может умереть.

12 января этого года ребенка не стало. Против стрелка ранее было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Кроме того, МВД решает вопрос о возбуждении дела еще и по статье "причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас органы Следственного комитета начали свою проверку. В ведомстве намерены провести судебную медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Доследственная проверка проводится именно по факту смерти - отдельно от уголовного дела, которое ранее было возбуждено и пока еще расследуется в полиции. Это сделано, чтобы не ждать передачу дела к нам", - пояснил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.