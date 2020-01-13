В Таиланде выявлен первый заболевший пневмонией, вызванной новым китайским коронавирусом

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о первом случае заболевания пневмонией, вызванной новым, ранее неизвестным коронавирусом. Вспышка такой пневмонии уже несколько недель наблюдается в китайском городе Ухань. Собственно, тайский случай пневмонии был выявлен у 61-летней китаянки, прибывшей как раз из этого места, сообщает тайское издание Nation Thailand.

По данным тайского минздрава, состояние пациентки не является тяжелым, она уже готова вернуться на родину.

С 3 января в тайских аэропортах предпринимаются меры по выявлению путешественников из Китая, которые могут болеть пневмонией. Тепловизоры выявляют в воздушных гаванях людей с повышенной температурой. У 12 человек были выявлены симптомы, свойственные новой пневмонии, но после анализов оказалось, что они были носителями обычного гриппа.

Симптомы пневмонии, вызываемой новым видом коронавируса, сложно отличить от уже известных заболеваний: пациенты могут до двух недель иметь повышенную температуру и даже жар, боли в горле, насморк, кашель, мокроту и хрипы в легких.

Между тем, два дня назад в Китае скончался пациент, заразившийся новым коронавирусом. Он стал первой жертвой этого вида. По словам ученых, пока от неизвестного ранее вируса нет лекарств, на их разработку уйдет несколько лет.

Таиланд является излюбленным местом отдыха зимой не только для китайцев, но и для россиян. Ранее в некоторых российских городах (например, в Екатеринбурге) в аэропортах тоже начали выявлять с помощью тепловизоров потенциальных заболевших пневмонией. Пока проверяются только пассажиры рейсов, прибывающих из Китая.