Прикамский Арбитраж оставил в силе штраф "Т Плюс" в 30 миллионов за резкий рост тарифа на тепло

Остался в силе штраф ресурсоснабжающих организаций "Т Плюс", "Пермская сетевая компания" и "Т Плюс новые решения". Ранее они оштрафованы за махинации с поставками тепла в Кировском районе Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления ФАС.

Напомним, компании наказаны за незаконное включение в систему теплоснабжения Кировского района Перми посредника. Целью такого поступка было незаконное обогащение за счет потребителей и городского бюджета. "Т Плюс" оштрафована на 30,4 млн руб, "ТНР" – на 10,5 млн руб., "ПСК" – на 100 тыс. руб. Кроме того, этим организациям в ближайшие полгода надо восстановить статус-кво, в том числе исключить "ТНР" из системы теплоснабжения Кировского района Перми.

Штрафы, назначенные "Т Плюс" и "ПСК", оставил в силе Арбитражный суд края. Рассмотрение жалобы "ТНР", оспаривающей постановление УФАС, назначено на 6 февраля.

Добавим, из-за незаконных действий ПАО "Т Плюс", "ПСК" и "ТНР" для 8 тыс. жителей Закамска повысили тариф на тепло на 56,6%, и создали условия для его дальнейшего роста. Оплатить наложенные штрафы компании-нарушители обязаны в течение двух месяцев со дня вступления Постановления в силу.

Ранее Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитраж Прикамья подтвердили правомерность решения Пермского УФАС о незаконности включения "ТНР" в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. По данным ассоциации ТСЖ "Пермский стандарт", в 2015 г., когда "Т Плюс" стала единой теплоснабжающей организацией Кировского района Перми, тарифы повысились на 56%. За резкий рост тарифов компенсирующие выплаты взяла на себя администрация, рассказали представители ассоциации, а это уже можно расценить как нанесение ущерба бюджету. Тариф на 2015 г. удалось отменить через суд.

Отдельный спор был к схеме теплоснабжения города. Вопросы к структурам "Т Плюс" возникли у ФАС России, проверка показала, что организации необоснованно включали часть расходов в тариф. Ассоциация ТСЖ настаивала на том, что сама схема принята незаконно, и общественники пытались доказать это в судах. Однако сейчас нет ни одного решения суда, вступившую в законную силу. Все дела по Схеме теплоснабжения отправлены на повторное рассмотрение.