В "Красном и Белом" опровергли информацию о передаче управления активами "Бристолю"

В пресс-службе компании "Красное & Белое" опровергли данные о том, что владелец сети передает управление активами группе компаний "Бристоль".

"Заявленная информация является полностью недостоверной. Все факты, перечисленные в статье, являются фальшивыми", - заявила Накануне.RU представитель пресс-службы.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что владелец сети "Красное & белое" Сергей Студенников c 15 января передает управление активами группе компаний "Бристоль".

В конце декабря 2018 года на всех складах компании "Красное & Белое" и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов. Вскоре после этого появилась информация о слиянии "Красное & Белое" и торговых сетей "Дикси" и "Бристоль".