25 Июля 2020
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Политика Северо-Западный ФО В России
Взрыв на полигоне под Северодвинском (2019) | Фото: youtube.com/Свобода Слова

Участок Белого моря близ Нёноксы вновь закрыт для свободного плавания

Участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на полигоне ВМФ в августе произошел взрыв, вновь закрыли для свободного плавания.

Двинский залив закрыт с вечера 7 января до 19:00 6 февраля. Об этом говорится на сайте администрации морских портов западной Арктики.

После взрыва в августе судоходство там также ограничивали на месяц, напоминает "Интерфакс".

Напомним, 8 августа в Нёнокса произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя при военных испытаниях на полигоне ВМФ, в результате пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

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Участок Белого моря близ Нёноксы вновь закрыт для свободного плавания

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Теги: белое море, ненокса, взрыв



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