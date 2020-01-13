Участок Белого моря близ Нёноксы вновь закрыт для свободного плавания

Участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на полигоне ВМФ в августе произошел взрыв, вновь закрыли для свободного плавания.

Двинский залив закрыт с вечера 7 января до 19:00 6 февраля. Об этом говорится на сайте администрации морских портов западной Арктики.

После взрыва в августе судоходство там также ограничивали на месяц, напоминает "Интерфакс".

Напомним, 8 августа в Нёнокса произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя при военных испытаниях на полигоне ВМФ, в результате пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.