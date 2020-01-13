18-килограммовую девочку-инвалида год не навещали в реабилитационном центре

Тетя не навещала в реабилитационном центре девушку с ДЦП, госпитализированную с критическим весом 18 кг. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Лиза находилась в реабилитационном центре с февраля 2019 года по 9 января. Я изучила журнал посещений, тетя была 30 декабря впервые", - рассказала детский омбудсмен региона.

По ее словам, она узнала о существующей проблеме в начале января. "9 января мы сделали выезд в учреждение, провели осмотр девочки, связались с тетей, чтобы договориться о встрече. Мы договорились, что 10 января встретимся у нее дома. Договорились заехать за ней на работу. Мы прождали час, потом выяснилось, что случился пожар. Поговорили с тетей, с соседями, приехали в администрацию района, проехали в опеку. Попросила пригласить приемного родителя с детьми", - пояснила Майорова.

По ее словам, сейчас идет речь об оценке работы учреждения с точки зрения ухода. "У нас есть вопросы медицинские по состоянию здоровья. Насколько я оцениваю действия органов опеки – почему они не предприняли мер раньше", - говорит Майорова.

Отметим, что оценку работе Копейского реабилитационного центра дала и министр социальных отношений региона Ирина Буторина. По ее словам, в центре существует проблема с персоналом. Врачи, психиатры, терапевты работают по совместительству. Врачебному персоналу не хватило компетенции, чтобы отреагировать на ситуацию. Теперь увольнение грозит директору заведения.

Напомним, 20-летнюю девушку с ДЦП обнаружили в реабилитационном центре Копейска в истощенном состоянии, сейчас она госпитализирована. Девушка-инвалид весит менее 19 кг.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что девушка - племянница жительницы Полетаево, под опекой у которой, помимо девочки, находились еще двое детей. Сирот у нее забрали. Сама женщина уверенна, что это сделали, чтобы не давать им положенное по закону жилье. Ребенок, который страдал ДЦП, был помещен в реабилитационный центр в Копейске - там девочка очень похудела. Есть версия, что до такого состояния ее довели медики.

Следователи СК организовали проверку, по результатам которой будет известно, виновны ли медики реабилитационного центра в истощении сироты.