В Тюмени продлено конкурсное производство на признанном банкротом "СибНАЦе"

В Арбитражном суде Тюменской области рассмотрели отчет конкурсного управляющего признанного банкротом "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ"), передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 млн руб.

В декабре опубликована рыночная стоимость имущества предприятия. Административное здание по адресу 30 лет Победы, 64 площадью 17 тыс. "квадратов" стоит 680,4 млн руб., нежилые помещения в доме №46 по Пермякова площадью 4,3 тыс. кв. м – 185 млн руб., различные наружные сети – 19,4 млн руб., три земельных участка 98,3 млн руб. То есть общая стоимость всего имущества центра – 983 млн руб. Чтобы рассчитаться с долгами, "СибНАЦ" даже продал 19 медалей "За заслуги в развитии геологической разведки" за 58,9 тыс. руб.

Решение суда по итогу рассмотрения отчета – продлить конкурсное производство, говорится в картотеке дела на сайте Арбитража. Срок не уточняется.