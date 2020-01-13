"Врачам не хватило компетенции, директора могут уволить". Про 18-килограммовую девочку с ДЦП высказался минсоц

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина признала, что в ситуации с девочкой инвалидом, весящей всего 18 кг, копейским врачам не хватило компетенции. Об этом министр заявила на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Копейском реабилитационном центре существует проблема с персоналом. Врачи, психиатры, терапевты работают по совместительству. Врачебному персоналу не хватило компетенции, чтобы отреагировать на ситуацию. Мы примем меры для изменения ситуации в учреждении. Директор учреждения не приложил должных усилий. Мы будем принимать меры к руководителю. Я считаю эту ситуацию недопустимой. В настоящее время рассматривается вопрос о расторжении трудового договора", - рассказала Буторина.



По словам министра, обращений в министерство до новогодних каникул со стороны тети не поступало. "Увидев пост в соцсетях, мы отреагировали", - объяснила она, добавив, что вес пациентки значительно не изменился. "Был 18 кг, вес на 700 г меньше", - сказала Буторина.

Напомним, девушку с ДЦП обнаружили в реабилитационном центре Копейска в истощенном состоянии, сейчас она госпитализирована. Девушка-инвалид весит менее 19 кг.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что девушка - племянница жительницы Полетаево, под опекой у которой, помимо девочки, находились еще двое детей. Сирот у нее забрали. Сама женщина уверенна, что это сделали, чтобы не давать им положенное по закону жилье. Ребенок, который страдал ДЦП, был помещен в реабилитационный центр в Копейске - там девочка очень похудела. Есть версия, что до такого состояния ее довели медики.

Следователи СК организовали проверку, по результатам которой будет известно, виновны ли медики реабилитационного центра в истощении сироты.