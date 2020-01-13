На Среднем Урале грузовик серьезно повредил газопровод: ремонтные работы займут два дня

На Среднем Урале произошла авария на газопроводе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем грузовым автомобилем был поврежден газопровод низкого давления диаметром 159 мм в поселке Арти. В результате без газоснабжения остались 144 частных жилых дома с населением 450 человек.

По данным ведомства, теплоснабжение в домах не нарушено, поскольку там имеется печное и электрическое отопление, социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Сейчас на месте работает ремонтно-восстановительная бригада газовой службы.

Как добавили в МЧС, по предварительным данным, восстановление подачи газа планируется в среду, 15 января.