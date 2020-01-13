На Среднем Урале грузовик серьезно повредил газопровод: ремонтные работы займут два дня

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/carpentry/tree/tag/vagonka/, описание.
Мастер по ремонту электрики: http://remont.youdo.com/electrician/outlet/network/, подробное описание здесь.
YouDo: http://remont.youdo.com/interior/apartments/sizes/diz/47m/, заказать сейчас.



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
гари котельная (2007) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале грузовик серьезно повредил газопровод: ремонтные работы займут два дня

На Среднем Урале произошла авария на газопроводе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем грузовым автомобилем был поврежден газопровод низкого давления диаметром 159 мм в поселке Арти. В результате без газоснабжения остались 144 частных жилых дома с населением 450 человек.

По данным ведомства, теплоснабжение в домах не нарушено, поскольку там имеется печное и электрическое отопление, социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Сейчас на месте работает ремонтно-восстановительная бригада газовой службы.

Как добавили в МЧС, по предварительным данным, восстановление подачи газа планируется в среду, 15 января.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале грузовик серьезно повредил газопровод: ремонтные работы займут два дня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: газопровод, грузовик, Средний Урал, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров