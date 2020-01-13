25 Июля 2020
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Политика В России За рубежом
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар (2019) | Фото: www.ukrinform.ru

МИД РФ подтвердил переговоры Хафтара и Сараджа в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах в Москве 13 января.

Эту информацию подтвердили в МИД России, передает ТАСС. Встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий.

В переговорах также могут принять участие и представители других ливийских сторон.

Идею о мирном урегулировании в Ливии глава России Владимир Путин высказал на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января. Последний в свою очередь поддержал предложение.

Как сообщалось, с полуночи воскресенья, 12 января, в Ливии начал действовать режим прекращения огня.

Напомним, антитеррористическая операция "Аль-Карама" была запущена в Ливии в 2014 году. В рамках этой операции ЛНА под командованием фельдмаршала Хафтара ведет освобождение территории страны от захвативших Триполи и северо-запад Ливии боевиков.

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МИД РФ подтвердил переговоры Хафтара и Сараджа в Москве

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Теги: мид рф, ливия, халиф хафтар, фаиз сарадж



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Развитие сюжета:

Ранее 14.01.2020 08:43 Мск Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

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