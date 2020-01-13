25 Июля 2020
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Общество За рубежом
Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон. (2019) | Фото: twitter.com/queenscomtrust

Принц Гарри и Меган Маркл поселились в "пенсионерском" городке на острове Ванкувер

Пока 35-летний Принц Гарри решает проблемы с британской королевской семьей, его жена Меган Маркл (38) укрывается от внимания журналистов всего мира в маленьком городке на полуострове Саанич на острове Ванкувер, к северу от Виктории – столицы канадской провинции Британская Колумбия. Здесь в конце 2019 года семья провела шестинедельный отпуск, из которого вышла со скандалом – герцог и герцогиня Сассекские отказались выполнять королевские обязанности и решили жить на две страны – Великобританию и США.
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Пока, правда, Меган и ее полугодовалый сын Арчи Харрисон находятся в Канаде. Саанич, чье население не превышает 20 тыс. человек, привлекает в основном пенсионеров-туристов благодаря неспешному ритму жизни и близости к паромной переправе, соединяющей Ванкувер с материковой частью провинции. Улицы городка заполнены магазинами подарков и сувениров, рыбными ресторанами и магазинами.

принц Гарри Меган Маркл Арчи Харрисон|Фото:instagram.com/sussexroyal

В окрестностях располагается много частных резиденций с большими прилегающими угодьями, нарушение границ которых запрещено. Это вероятно и прельстило Сассексов, передает Reuters.

Интересно, что многие местные жители уже не раз видели Меган и Гарри, но отказываются говорить об этом с журналистами, уважая частную жизнь внука британской королевы. Немногочисленные источники СМИ говорят о скромном обаянии британского принца и голливудской актрисы.

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Принц Гарри и Меган Маркл поселились в "пенсионерском" городке на острове Ванкувер

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Теги: принц гарри, меган маркл, канада, британская королевская семья



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Ранее 14.01.2020 07:59 Мск Елизавета II объявила свое решение о судьбе внука Гарри и его жены Меган Маркл

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