Принц Гарри и Меган Маркл поселились в "пенсионерском" городке на острове Ванкувер

Пока 35-летний Принц Гарри решает проблемы с британской королевской семьей, его жена Меган Маркл (38) укрывается от внимания журналистов всего мира в маленьком городке на полуострове Саанич на острове Ванкувер, к северу от Виктории – столицы канадской провинции Британская Колумбия. Здесь в конце 2019 года семья провела шестинедельный отпуск, из которого вышла со скандалом – герцог и герцогиня Сассекские отказались выполнять королевские обязанности и решили жить на две страны – Великобританию и США.

Пока, правда, Меган и ее полугодовалый сын Арчи Харрисон находятся в Канаде. Саанич, чье население не превышает 20 тыс. человек, привлекает в основном пенсионеров-туристов благодаря неспешному ритму жизни и близости к паромной переправе, соединяющей Ванкувер с материковой частью провинции. Улицы городка заполнены магазинами подарков и сувениров, рыбными ресторанами и магазинами.

В окрестностях располагается много частных резиденций с большими прилегающими угодьями, нарушение границ которых запрещено. Это вероятно и прельстило Сассексов, передает Reuters.

Интересно, что многие местные жители уже не раз видели Меган и Гарри, но отказываются говорить об этом с журналистами, уважая частную жизнь внука британской королевы. Немногочисленные источники СМИ говорят о скромном обаянии британского принца и голливудской актрисы.