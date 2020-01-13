В российских школах не хватает 150 тысяч учителей – Ольга Васильева

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Сборка кухонного гарнитура на http://remont.youdo.com/furniture/kitchen/installingheadset/.



Общество В России
профсоюз учитель, пикет у Министерства просвещения (2018) | Фото: pedagog-prof.org

В российских школах не хватает 150 тысяч учителей – Ольга Васильева

Глава министерства просвещения России Ольга Васильева считает, что сейчас в российских образовательных учреждениях не хватает порядка 150 тыс. учителей.
Читайте также:

"В школах работает примерно 1,5 миллиона педагогов. По моим оценкам, не хватает еще процентов десять. Особенно нужны учителя иностранного языка, математики, информатики, физики. Все чаще в эту статистику попадают учителя начальных классов", - заявила Васильева в интервью "Российской газете".

По мнению Васильевой, молодые специалисты боятся идти работать в школы после окончания вузов из-за большой нагрузки и отсутствия практических навыков.

Ранее Васильева сообщала, что Минпросвещения "бьется" над тем, чтобы 18-часовая стандартная ставка учителя в школе соответствовала по уровню оплаты окладу, который, в свою очередь, должен составлять 70% зарплаты учителя. Остальные 30% - стимулирующие выплаты, премии и надбавки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В российских школах не хватает 150 тысяч учителей – Ольга Васильева

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минпросвещения, ольга васильева, учитель, школа, оклад, ставка, кадровый дефицит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров