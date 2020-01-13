В российских школах не хватает 150 тысяч учителей – Ольга Васильева

Глава министерства просвещения России Ольга Васильева считает, что сейчас в российских образовательных учреждениях не хватает порядка 150 тыс. учителей.

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"В школах работает примерно 1,5 миллиона педагогов. По моим оценкам, не хватает еще процентов десять. Особенно нужны учителя иностранного языка, математики, информатики, физики. Все чаще в эту статистику попадают учителя начальных классов", - заявила Васильева в интервью "Российской газете".

По мнению Васильевой, молодые специалисты боятся идти работать в школы после окончания вузов из-за большой нагрузки и отсутствия практических навыков.

Ранее Васильева сообщала, что Минпросвещения "бьется" над тем, чтобы 18-часовая стандартная ставка учителя в школе соответствовала по уровню оплаты окладу, который, в свою очередь, должен составлять 70% зарплаты учителя. Остальные 30% - стимулирующие выплаты, премии и надбавки.