25 Июля 2020
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Экономика В России
магазин &quot;Красное и Белое&quot;, КБ, &quot;Красное & Белое&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Mash: Владелец "Красное & Белое" передает управление активами группе компаний "Бристоль"

Владелец сети "Красное & белое" Сергей Студенников c 15 января передает управление активами группе компаний "Бристоль", сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 20 человек из головного офиса уже уволились, Студенников ведет переговоры, "просит оставить за собой хотя бы уральский филиал К&Б".

Летом 2019 года стало известно, что сразу несколько основных операционных компаний сети "Красное & Белое" перешли под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, которая была создана в марте 2019 года. Речь идет об ООО "Прометей", ООО "Абсолют" и ООО "Оазис". При этом стопроцентным бенефициаром остается бизнесмен Сергей Студенников.

В конце декабря 2018 года на всех складах компании "Красное & Белое" и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов. Вскоре после этого появилась информация о слиянии "Красное & Белое" и торговых сетей "Дикси" и "Бристоль".

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Mash: Владелец "Красное & Белое" передает управление активами группе компаний "Бристоль"

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Теги: Красное & Белое, Бристоль



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