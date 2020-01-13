"Уральские пельмени" подали новый иск к Нетиевскому с нарушениями. Суд оставил его без движения

Арбитражный суд Свердловской области оставил без движения иск актеров "Уральских пельменей" к бывшему директору команды Сергею Нетиевскому.

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие подали новый иск к Нетиевскому. Сумма требований составляет чуть больше 1 млн рублей.

Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, представители истцов не представили копии дипломов о высшем юридическом образовании. Это является нарушением, поэтому суд оставил исковое заявление без движения. Теперь в срок до 31 января "Уральским пельменям" нужно устранить указанные недостатки. Если же этого не произойдет, суд вернет иск обратно.

Напомним, чуть раньше Сергей Нетиевский не смог отсудить у "Уральских пельменей" 68 млн рублей.