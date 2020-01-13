71% российских журналистов - женщины

13 января в России отмечается день российской печати. К этой дате служба исследований компании HeadHunter проанализировала рынок труда в сфере СМИ.

Так, оказалось что 71% российских журналистов – женщины. 74% из них – старше 34 лет (среди мужчин-журналистов таких меньше – 60%).

Среднее число мест работы, на которых успел поработать среднестатистический соискатель с резюме журналиста — 4,6. При этом на одно рабочее место приходится 1,9 лет работы.

Среднее число высших образований у одного резюме с названием "журналист", "райтер", "редактор" — 1,4. Лишь 2% не имеют высшего образования.

Интересна ситуация с запросами по зарплате и тем, что реально предлагают работодатели: средняя предлагаемая зарплата для журналиста в России примерно на треть меньше, чем в среднем хотят зарабатывать представители этой профессии. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у соискателей-журналистов из Москвы и Московской области – 60 000 и 50 000 руб. соответственно. Также в топ-10 вошли Ленинградская область, Приморский край, Санкт-Петербург, Хабаровский край, ХМАО, Красноярский край, Свердловская и Белгородская области.

Средняя предлагаемая зарплата для журналиста в России — 38 500 руб. Выше этой отметки средние зарплаты лишь в трех регионах: в Москве, Приморском крае и Московской области. Ниже всего зарплаты предлагают в Вологодской области, Саратовской области и Чувашской Республике (по 20 000. руб).

В исследовании участвовали около 30 тыс. резюме российских соискателей, созданных в 2018 и 2019 годах, в названии которых встречались слова "журналист", "редактор" или "райтер" и размещенных в специализации "Журналистика" в сфере "Искусство, развлечения, массмедиа"; около 11 тыс. российских вакансий, созданных в 2018 и 2019 годах, в названии которых встречались слова "журналист", "редактор" или "райтер"; около 200 тыс. резюме с указанным журналистским образованием; около 900 вакансий с требованием журналистского образования.