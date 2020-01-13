В 2020 году россияне ждут отставок в правительстве и массовых протестов

Большинство россиян ожидает, что в 2020 году произойдут громкие коррупционные скандалы, отставки министров и массовые протесты. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "Левада-центра".

Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66% россиян, что стало рекордным показателем с 2013 года.

Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. - на 2018-й.

В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше - 45%.

В сентябре 2019 года сообщалось, что протестный потенциал россиян снова усилился. Социологи выявили уровень протестного потенциала россиян, по ряду параметров он закрепляет показатели середины 2018 года, когда стало известно о старте пенсионной "реформы".

В ноябре Центр социально-трудовых прав (ЦСТП) опубликовал доклад "Как протестуют россияне", в котором изучил опыт митингов 2019 года. Всего с начала года насчиталось более 1,4 тыс. акций протеста, и только в третьем квартале более 580, подсчитали специалисты. Обычно в России проходит за год 1,2-1,5 тыс. митингов, поэтому 2019 год может стать рекордным.