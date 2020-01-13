В 2020 году россияне ждут отставок в правительстве и массовых протестов

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/building/home/price/300ths/, смотреть тут.
Мастер на час: http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/floors/izol/podval/, подробное описание тут.



Политика В России
Протесты в Сыктывкаре против строительства мусорного полигона в Шиесе (2019) | Фото: Паблик &quot;Россия против повышения пенсионного возраста&quot;

В 2020 году россияне ждут отставок в правительстве и массовых протестов

Большинство россиян ожидает, что в 2020 году произойдут громкие коррупционные скандалы, отставки министров и массовые протесты. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "Левада-центра".

Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66% россиян, что стало рекордным показателем с 2013 года.

Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. - на 2018-й.

В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше - 45%.

В сентябре 2019 года сообщалось, что протестный потенциал россиян снова усилился. Социологи выявили уровень протестного потенциала россиян, по ряду параметров он закрепляет показатели середины 2018 года, когда стало известно о старте пенсионной "реформы".

В ноябре Центр социально-трудовых прав (ЦСТП) опубликовал доклад "Как протестуют россияне", в котором изучил опыт митингов 2019 года. Всего с начала года насчиталось более 1,4 тыс. акций протеста, и только в третьем квартале более 580, подсчитали специалисты. Обычно в России проходит за год 1,2-1,5 тыс. митингов, поэтому 2019 год может стать рекордным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В 2020 году россияне ждут отставок в правительстве и массовых протестов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: 2020 год, россияне, протесты, отставки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров