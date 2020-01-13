25 Июля 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2020) | Фото: Газпромнефть-Хантос

"Газпромнефть-Хантос" начал новый сезон "зеленой" сейсморазведки

"Газпромнефть-Хантос" приступил к очередному циклу полевых сейсморазведочных работ в Югре. Они выполняются с использованием технологии "Зеленая сейсмика", которая позволяет сохранять от вырубки значительные лесные массивы.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, нынешней зимой 3D-съемку проведут на площади более 1 200 кв. км. В частности, планируется масштабная сейсморазведка в Кондинском районе – завершатся начатые в 2017 году исследования на Западно-Зимнем лицензионном участке и начнется изучение прилегающего к нему Северо-Вайского участка. После обработки и интерпретации результатов будут определены места для бурения поисково-оценочных скважин. Также планируется провести сейсморазведку на участке Салымский-3 в Ханты-Мансийском районе.

(2020)|Фото: Газпромнефть-Хантос

Технология "Зеленая сейсмика" предполагает использование беспроводной системы сбора данных. За счет этого не нужно вырубать просеки, как это происходит во время геологоразведки, выполняемой традиционным методом. "Применение "зеленых" технологий в сейсморазведке позволяет максимально сократить антропогенное воздействие при проведении работ, получать более качественные данные и повышать эффективность геологоразведочных мероприятий", – пояснил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Алексей Кан.

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"Газпромнефть-Хантос" начал новый сезон "зеленой" сейсморазведки

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Теги: газпромнефть-хантос, геологоразведка



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