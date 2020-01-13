Белгородская епархия пригрозила автору telegram-канала отлучением от церкви за сбор секретной информации о работе священников

Редактора новостного канала обвинили в сборе информации для создания "клеветнического материала".

На сайте Белгородской митрополии РПЦ (Белгородская и Старооскольская епархия)12 января появилось "духовное предостережение" от имени пресс-службы подразделения религиозной организации. В нем говорится о работе блогера Владимира Корнева – автора telegram-канала "Белгород №1". Представители церкви обвинили мужчину в сборе материалов "для дискредитации духовенства митрополии".

"Корневым разосланы в ряд адресов священнослужителей СМС-сообщения, посредством которых он пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии. Поскольку он получил известность как скандальный блогер, промышляющий на "жареном", то очевидно, что речь идет о подготовке некоего клеветнического материала на Церковь", - говорится в сообщении.

Сам Корнев рассказал telegram-каналу "Подъем", что пытался проверить анонимную информацию о съезде духовенства. "На почту редакции в новогодние праздники пришло письмо, где говорилось, что 16 декабря на съезде духовенства белгородский митрополит Иоанн отчитал молодых священников за обсуждение церковных поборов в соцсетях. Корнев заявил, что попытался связаться со священнослужителями, упомянутыми в письме, чтобы проверить информацию, и написал им смс и сообщения во "Вконтакте", - пишет "Подъем".

В митрополии пригрозили блогеру судом за оскорбление чести и достоинства, а также деловой репутации. Материалы съезда, по словам представителей пресс-службы, являются секретными для мирян: "материалы, к которым Корнев В. пытается получить доступ, являются компетенцией только Белгородской митрополии и не могут распространятся в СМИ или быть вольно интерпретированы в чьих-либо целях и интересах".

Также блогеру пригрозили отлучением от церкви.

"Пусть это сообщение послужит В. Корневу и ему подобным духовным предостережением, ведь Церковь возносит непрестанные молитвы об исправлении грешников "дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3,16)", - заключают в митрополии.