Суд запретил Пермскому оперному использовать здание, где жил в ссылке младший брат Николая II

Пермский краевой суд оставил в силе решение коллег о запрете эксплуатации Театром оперы и балета памятника архитектуры – дома №5 по Сибирской в Перми. Там ранее располагалась гостиница "Королёвские номера", где жил в ссылке брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, позже бывали поэты Владимир Маяковский и Владимир Луговской, а ныне квартирует общежитие театра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края внепланово проверила помещения на втором и третьем этаже памятника, где расположено общежитие. Также надзор коснулся нежилых помещений первого этажа, где расположены кафе и офисы, принадлежащие на праве собственности жителям Прикамья.

Перекрытия первого и второго этажа, перегородки второго этажа, внешние и внутренние архитектурно-конструктивные элементы памятника, в том числе общедомовое имущество, включая фасады, находятся в аварийном состоянии. Выданные предписания не исполнены. После долгих тяжб Ленинский районный суд Перми запретил собственникам эксплуатацию нежилых помещений первого этажа и помещений общежития гостиничного типа на втором и третьем этажах. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение коллег без изменений.