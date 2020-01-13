25 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Вытрезвитель (2020) | Фото: facebook.com/Иван Блинов

Пьяных екатеринбуржцев вместо вытрезвителей оставляют в фойе больниц

Пьяного жителя Екатеринбурга отправили "отсыпаться" в городскую травматологическую больницу №3. Об этом в своем Facebook сообщил екатеринбуржец Иван Блинов. Как рассказывает очевидец, мужчину оставили прямо в фойе медицинского учреждения на пер. Саперов, 3.

"Наблюдаю на Саперов, богатырский храп", - отметил он.

Вытрезвитель(2020)|Фото: facebook.com/Иван Блинов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга, в больницы отправляют пьяных, только если им необходима медицинская помощь. В таком случае их доставляют до приемного покоя.

Напомним, что в 2011 году вытрезвители вывели из системы МВД и фактически ликвидировали их. Позже появились предложения о создании системы платных вытрезвителей. Такую идею одобрила глава Минздрава Вероника Скворцова. В настоящее время в Госдуме рассматривается и уже принят в первом чтении законопроект о возвращении частно-государственных вытрезвителей.

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Пьяных екатеринбуржцев вместо вытрезвителей оставляют в фойе больниц

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Теги: вытрезвитель, больница



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