25 Июля 2020
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Общество За рубежом
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Правительство Австралии выделит $35 млн на восстановление дикой природы

Правительство Австралии выделит $35 млн на восстановление дикой природы, пострадавшей в результате лесных пожаров. Об этом заявила австралийский министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей.

Половина выделенной правительством суммы будет потрачена на восстановление популяций пострадавших животных, в том числе австралийских коал.

Напомним, жертвами природных пожаров и их последствий уже стали более 1 млрд животных. Только в штате Новый Южный Уэльс число погибших животных уже превышает 480 млн.

Между тем, это явно не окончательные цифры – они еще будут увеличиваться, и не только из-за огня. Так, сообщалось, что в штате Южная Австралия власти собираются отстрелить около 10 тыс. верблюдов. Стада этих животных наносят огромный вред проживающим здесь людям, среди которых более двух тысяч аборигенов. Верблюды агрессивно вторгаются на пастбища в поисках еды и воды, загрязняют питьевую вощу и пожирают продовольственные и фуражные запасы фермеров.

Как передает Regnum, число жертв лесных пожаров в Австралии достигло 28 человек. 12 января при тушении огня погиб пожарный.

Огнем разрушено более двух тысяч домовладений. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о необходимости широкого общенационального обсуждения мер по борьбе с лесными пожарами.

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Правительство Австралии выделит $35 млн на восстановление дикой природы

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Теги: австралия, лесные пожары



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