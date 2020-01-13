В Нижневартовске вручили первые наборы новорожденных "Расту в Югре"

В нижневартовском городском управлении ЗАГС начали вручение подарков "Расту в Югре". Их получают родители новорожденных, появившихся на свет в первые дни года. В состав подарка входит мультиконтентная пластиковая карта с QR-кодом (штрих-кодом), празднично упакованная в футляр-шкатулку, и письмо от губернатора Югры Натальи Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

При активации карты в специальном мобильном приложении или на сайте "Госуслуги" одним из родителей (законных представителей) на его лицевой счет зачисляются 20 тыс. руб. Автоматически предоставляется доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с рождением и воспитанием ребенка. По выбору родителей шкатулку могут выдать в органах ЗАГС или медицинской организации, в которой родился ребенок. Подарок уже получили 24 семьи.

Добавим, аналогичный подарок стали вручать детям Прикамья 1 июня прошлого года. В день защиты детей первые наборы, состоящие из комплекта постельного белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания и открытки вручил губернатор края Максим Решетников. Позже комплект дополнили трикотажным одеялом (пледом) и комплектом детской одежды.