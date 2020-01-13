25 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2004) |

В Новосибирске умер подросток, застрявший в бассейне аквапарка и нахлебавшийся воды

Едва не захлебнувшийся в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице спустя четыре дня. Все это время он находился в крайне тяжелом состоянии и не приходил в сознание, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный минздрав.

ЧП произошло 8 января в 18 часов по местному времени в аквапарке "Аквамир", сообщили Накануне.RU в пресс-службе новосибирского управления СКР. 16-летний подросток застрял в бассейне, начал тонуть и нахлебался воды. Его госпитализировали, но спасти, как стало известно, не смогли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей).

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В Новосибирске умер подросток, застрявший в бассейне аквапарка и нахлебавшийся воды

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Теги: аквапарк, бассейн, утопление, подросток



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