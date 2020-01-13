Слуцкий ввел систему штрафов в "Рубине", которой раньше не было

Экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, недавно возглавивший казанский "Рубин", провел первую встречу с командой. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На встрече специалист заявил в введении в команде системы штрафов, которой раньше не было.

"Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать богаче самого себя или футбольный клуб "Рубин". Это сделано чтобы, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать ему мораль, что так нельзя поступать - это очень неправильно", - заявил Слуцкий.

По его словам, все штрафы, которые будут собираться, пойдут на общекомандные нужды. Он отметил, что таким образом все деньги остаются внутри команды.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил казанцев в конце прошлого года. Сообщалось, что с ним заключен контракт на пять лет и он наберет себе новый тренерский штаб, в который войдет легенда российского футбола Олег Веретенников.