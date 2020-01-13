25 Июля 2020
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Спорт В России
Мария Ласицкене (2020) | Фото: instagram.com/lasitskene.maria

Комиссия спортсменов настаивает на исключении ВФЛА из ОКР из-за невыполненных обещаний

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) обратилась к Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России (ОКР) с требованием вернуться к вопросу об исключении ВФЛА из числа членов ОКР из-за невыполненных обещаний.

Речь идёт о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА. В качестве причины указывается невыполнение руководством ВФЛА рекомендаций ОКР по реформированию структуры федерации. Спортсмены надеются, что Минспорта и ОКР "начнут реальную работу по защите прав российских легкоатлетов".

Напомним, в конце ноября прошлого года трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене негативно отреагировала на смену руководства в ВФЛА, заявив, что "операция по ликвидации российской лёгкой атлетики практически завершена".

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Комиссия спортсменов настаивает на исключении ВФЛА из ОКР из-за невыполненных обещаний

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Теги: Всероссийская федерация лёгкой атлетики, спортсмены, Олимпийский комитет России



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