Жители Бурятии провели пикет в память о сбитой на машине единоросса 17-летней девушке

Жители столицы Бурятии 13 января вышли на пикет в память о 17-летней девушке, сбитой машиной секретаря регионального политсовета "Единой России" Баира Жамбалова.

Организаторы акции напомнили, что сегодня 9 дней со дня трагической гибели Галины, пишет Regnum.

Пикет прошел на площади Советов Улан-Удэ в 35-градусный мороз.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился, чтобы расследование резонансного уголовного дела было взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дело было возбуждено в отношении предпринимателя Галуста Пилосяна, который явился к полицейским и признался, что возвращался с рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит его другу, недалеко от села Батурино сбил несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу. От полученных травм девушка скончалась.

Инцидент произошел 5 января. По данным следствия, поврежденный в результате наезда на пешехода внедорожник, которым фактически владеет известный в республике политический деятель, позже по указанию свидетелей обнаружен следственно-оперативной группой на проселочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 км от места происшествия.

Отметим, что суд оставил предпринимателя на свободе. Следствие помимо версии, изложенной подозреваемым, рассматривает, в том числе, и и версию о причастности к преступлению политического деятеля – владельца автомобиля, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа.