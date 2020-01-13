25 Июля 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

За год российская аудитория интернета выросла на 3,4 миллиона – в основном за счет пенсионеров

В 2019 году число пользователей сети среди россиян в категории 16+ выросло на 3,4 млн человек (до 94,4 млн россиян). Таким образом, теперь в интернете сидит 79,8% взрослого населения страны, это данные исследования агентства GfK, на которые ссылается РБК.

Большую часть прироста обеспечили пенсионеры (категория 65+), их количество за год выросло в сети с 26 до 36%, в категории 50-64 года прирост составил 3% (до 66%).

Рост аудитории за счет старшего поколения связан с тем, что люди при взрослении сохраняют свои привычки в получении информации и развлечений и с ними они "переходят" в более старшие возрастные группы, говорит представитель GfK. "Кроме того, младшие члены семьи помогают старшим обновлять гаджеты: они покупают себе более современные устройства, а свои морально устаревшие, но вполне функциональные смартфоны отдают бабушкам и дедушкам. Также этот рост стимулирует развитие госуслуг, онлайн-платежей, контента для более старших поколений", - отмечают исследователи.

При этом более 24 млн человек (20,2% населения старше 16 лет) вовсе не пользуются интернетом. Среди наиболее распространенных причин — отсутствие потребности в нем (48,4%, в 2018-м так отвечали 54,9% респондентов), неумение пользоваться сетью (35,7 против 29,1%) и отсутствие необходимой техники (14,1 против 11,1%).

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За год российская аудитория интернета выросла на 3,4 миллиона – в основном за счет пенсионеров

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Теги: интернет, пользователи, пенсионеры, россияне



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