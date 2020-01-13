Сотовые операторы повысили стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон", "ВымпелКом" ("Билайн") и Tele2 подорожает с января текущего года.

Как передает РИА Новости, "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" - с 16 января. Уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.

Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.

"Вымпелком" назвал такой шаг вынужденной мерой из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

У Tele2 с 1 января 2020 года на части архивных тарифных планов произойдет "незначительное изменение размера абонентской платы", говорится на сайте сотового оператора.

Ранее эксперты прогнозировали резкий рост цен на сотовую связь в 2020 году. По данным аналитиков, стоимость сотовой связи вможет вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.

Повышение цен на сотовые услуги, связывают, в частности, с отказом от внутреннего роуминга. Таким образом операторы пытаются компенсировать выпадающую прибыль.

Кроме того, дополнительные траты сотовых компаний связаны с исполнением "закона Яровой".